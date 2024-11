OM : Malaise révélé entre De Zerbi et un joueur marseillais !

Axel Cornic

Arrivé cet été, Roberto De Zerbi a joué un gros rôle dans le mercato de l’Olympique de Marseille, avec le recrutement de plusieurs joueurs expressément réclamés par lui-même. C’est le cas avec Ismaël Koné, international canadien arrivé en provenance de la deuxième division anglaise, qui pour le moment ne semble pas vraiment apporter satisfaction.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia se sont pliés en quatre pour satisfaire toutes les demandes de Roberto De Zerbi. Et si parfois ça a marché, dans d’autres cas les prédictions de l’Italien ne se confirment pas, comme avec Ismaël Koné. Celui qui devait devenir la grande surprise au milieu de terrain ne semble toujours pas avoir montré son meilleur visage, avec d’ailleurs un temps de jeu assez réduit.

« Ismaël Koné est encore en phase d’apprentissage »

La faute peut-être à un placement un peu trop haut sur le terrain depuis le début de la saison, comme on l’explique dans son entourage. « Il a moins de repères, même si Wilfried Nancy (son ancien coach) l’avait ponctuellement mis en numéro 10 à Montréal. Il préfère partir de plus bas et casser les lignes » a déclaré l’un des proches d’Ismaël Koné, auprès de La Provence. « Il est encore en phase d’apprentissage, mais il se régale au contact de Roberto. Il est impressionné par sa science ».

De Zerbi n’est pas satisfait

Il va toutefois falloir très vite passer à la vitesse supérieure ! D’après les informations de La Provence, Roberto De Zerbi ne serait pas du tout satisfait d’Ismaël Koné pour le moment. Le coach de l’OM lui reprocherait notamment son investissement lors des entraînements, avec un message très fort qui a peut-être été envoyé lors de la dernière journée de Ligue 1. Face au RC Lens (1-3), l’ancien de Watford a en effet passé l’intégralité de la rencontre sur le banc, avec le jeune Bilal Nadir qui est finalement rentré à sa place.