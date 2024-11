OM - De Zerbi : Son plan top secret révélé au grand jour

Axel Cornic

Si l’Olympique de Marseille voyage assez bien depuis le début de la saison, à domicile les choses se passent très mal. Sur les cinq rencontres jouées au Vélodrome, les Marseillais n’en ont en effet gagné qu’une seule face à l’OGC Nice, le 14 septembre dernier (2-0). Et Roberto De Zerbi a bien l’intention de mettre un terme à cette malédiction, surtout avec le choc face à l’AS Monaco qui approche à grands pas.

On parle beaucoup des problèmes de l’OM, mais l’équipe est tout de même 3e de Ligue 1 et pourrait même passer 2e ce week-end, en cas de victoire sur l’AS Monaco. Un match qui a tout l’air d’une revanche pour Roberto De Zerbi, qui n’a pas vraiment digéré les récentes défaites à domicile de son équipe en Ligue 1.

La malédiction du Vélodrome

C’est notamment le cas de la dernière, face à l’AJ Auxerre. On se rappelle en effet que le coach de l’OM a littéralement craqué lors de la conférence de presse d’après-match évoquant même un possible départ, avant de finalement calmer les choses quelques jours après. Mais il semble très remonté avant la réception de l’AS Monaco, puisque plusieurs sources ont parlé ces derniers jours de sa décision de convoquer ses joueurs pour une mise au vert, dans un lieu initialement tenu secret.

De Zerbi veut la briser face à l’AS Monaco

On en a appris un peu plus au sujet de cette mise au vert au fil des jours, avec le lieu qui a notamment fuité, puisque l’OM s’est réuni à Mallemort, dans les Bouches-du-Rhône. La Provence nous apprend notamment ce vendredi que Roberto De Zerbi aurait mené un véritable travail sur les têtes de ses joueurs, échangeant notamment beaucoup avec les joueurs pour essayer de trouver la raison à ce malaise Vélodrome et y mettre un terme contre Monaco. Il faut dire qu’une victoire dans ce match pourrait bien relancer l’engouement autour du club, après une période un peu délicate.