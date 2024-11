«De sales dossiers» balancés sur un attaquant de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le destin aurait pu être tout autre pour Elye Wahi. Avant de signer pour l'OM, l'ancien attaquant de Montpellier était proche de rejoindre le PSG. Mais au dernier moment, Luis Campos a abandonné son recrutement sur les conseils de son ancien agent Jorge Mendes, qui se serait vengé en balançant des dossiers compromettants sur le joueur.

Aujourd’hui à l’OM, Elye Wahi aurait pu rejoindre le grand rival à l’été 2023. Le PSG avait fait de la jeune pépite montpelliéraine sa priorité pour renforcer le côté gauche et épauler Kylian Mbappé. Une opération facilitée en plus par plusieurs facteurs.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Wahi aurait pu signer au PSG

« A la base, le PSG doit faire Elye Wahi parce que les relations avec Montpellier sont bonnes. Et parce que le nouvel agent de Wahi est très proche des gens de Nasser » a confié Romain Molina sur sa chaîne Youtube.

Jorge Mendes a fait chuter cette opération

Mais comme le raconte le journaliste, la piste Wahi a très vite été abandonnée par le PSG. La raison est à peine croyable. « Son ancien agent, Jorge Mendes s’est vengé et a parlé des dossiers les plus sales à tous les clubs. C’est pour ça que le PSG ne l’a pas fait et a fait Barcola » a déclaré Molina. Une vengeance en bonne et due forme.