OM : Rabiot fracasse le PSG

Adrien Rabiot n’a pas hésité à bousculer les codes en signant librement à l'OM, malgré son passé au PSG. Une décision qui n’a pas tardé à faire des vagues du côté de la capitale, où de nombreux supporters parisiens crient à la trahison. Invité sur le plateau de Téléfoot, l’international français a tenu à s’expliquer et à répondre aux critiques, ne manquant pas d'égratigner son ancien club.

Libéré de tout contrat depuis son départ de la Juventus en août, Adrien Rabiot a pris tout le monde à contre-pied en rejoignant l’Olympique de Marseille, un mouvement qui restera comme l’un des plus gros coups de ce mercato estival. Formé au PSG, le milieu de terrain tricolore a franchi un cap inattendu en signant chez le rival historique de son club formateur. Une décision qui a rapidement enflammé les débats et provoqué la colère des supporters parisiens. Et leurs émotions risquent d’être encore plus exacerbées après les explications, sans filtre, fournies par le joueur lui-même.

«Quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné»

« Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi alors que… Maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire ‘on l’a bichonné’, si, ça… Faut arrêter… Il n’y a rien eu. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie. J’ai pris cette décision. La seule chose que je ne comprends pas c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, on peut être déçu, mais c’est le manque de respect et l’irrespect sur les réseaux », a lâché Adrien Rabiot pour Téléfoot, avant de poursuivre.

«C’est surtout ce manque de respect qui m’attriste»

« Ça c’est quelque chose que je n’accepte pas. Ça m’a touché, ça m’a fait mal. C’est un peu triste de voir ces choses-là, ça reste que du football. Il y a d’autres choses plus importantes. C’est surtout ce manque de respect qui m’attriste, plus pour les autres que pour moi. Après, que j’ai pu décevoir certaines personnes qui étaient attachées à moi, qui avaient l’image Rabiot/PSG, je peux le comprendre », a ajouté Adrien Rabiot, pas tendre avec son ancien club.