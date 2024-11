De Zerbi - OM : Le mystère est résolu sur son voyage secret !

Axel Cornic

La victoire face au RC Lens lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-3), ne semble pas avoir rassuré Roberto De Zerbi. Avant le choc très attendu face à l’AS Monaco, le coach de l’Olympique de Marseille a décidé d’emmener ses joueurs en mise au vert dès ce mardi, dans un lieu qu’il souhaitait tenir secret.

C’est la première crise que doit affronter Roberto De Zerbi. Après la claque reçue dans le Classique face au PSG (0-3), son OM a une nouvelle fois chuté sur sa pelouse du stade Vélodrome cette fois-ci de manière plus surprenante, face à l’AJ Auxerre (1-3). Une situation qui n’a pas manqué de mettre le feu aux poudres du côté de Marseille...

« Je tiens vraiment à souligner que je ne fuis pas »

L’Italien a en effet fait une sortie très remarquée lors de la conférence de presse qui a suivi cette rencontre contre l’AJA, évoquant pour la première fois un possible départ de l’OM. Mais après la trêve internationale, il a tout de même arrondi les angles. « On a joué cinq matchs au Vélodrome, une victoire, deux nuls et deux défaites. J'assume mes propres responsabilités. Si vous croyez que je vais démissionner, que c'est mon idée, je tiens vraiment à souligner que je ne fuis pas. Je reste ici » a assuré Roberto De Zerbi.

L’OM en mise au vert avant Monaco

La victoire sur le RC Lens lui a redonné un peu d’air, mais le plus dur arrive avec l’AS Monaco, qui est actuellement deuxième de Ligue 1. Et pour remonter à bloc ses joueurs, De Zerbi a décidé de leur imposer une mise au vert à surprise, gardant le lieu secret... jusqu'à maintenant ! D’après les informations de L’Equipe, les joueurs de l’OM devraient se rendre à Mallemort dans les Bouches-du-Rhône, soit à une heure du stade Vélodrome. Reste à voir si cela les aidera à être au niveau de ce choc très attendu contre les voisins monégasques.