Transferts - OM : Rabiot a menti, il craque en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue surprise de l'OM, Adrien Rabiot a répondu aux critiques émises principalement par les supporters parisiens. Au cours d'un entretien à Téléfoot, le milieu de terrain de 29 ans a assumé pleinement son choix, tout en taclant les fans du PSG. Ancien du club de la capitale, Jérôme Rothen a tenu à lui répondre durant son émission.

Si Adrien Rabiot souhaitait détériorer un peu plus son image à Paris, il n’aurait pas pu s’en prendre autrement. Au cours d’un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain de l’OM a répondu aux critiques émanant des fans du PSG.« Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là » a répondu le joueur, qui assume pleinement son choix. Mais cette sortie a provoqué la colère de beaucoup, notamment de Jérôme Rothen.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Rothen répond cash à Rabiot

Selon l’ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot manque cruellement de reconnaissance. « Ce que je reproche à Rabiot ? Son manque de remise en question sur cette interview. Ce n’est pas que je lui reproche son choix de signer à l’OM, moi ce que je reproche c’est que quand il était au PSG, il y a passé quasiment 7 ans en pro, il était totalement investi. Quand tu passes 7 ans dans un club comme le PSG, où tu as fait ta formation, j’imagine que tu te sens attaché au club » a-t-il confié lors de son émission.

« Le PSG t’a donné la possibilité de faire une carrière»

Rothen a aussi pris position pour le PSG, qui n’avait pas hésité à placer Rabiot au placard lors de sa dernière saison. « On ne t’as rien donné Adrien au PSG ? Mais Adrien, le PSG t’a donné la possibilité de faire une carrière, une très belle carrière » a poursuivi Jérôme Rothen, sur RMC Sport. « Ils t’ont donné une formation, ils t’ont permis d’atteindre le très haut niveau, ils t’ont fait gagner des titres, ils t’ont fait gagner beaucoup d’argent. Il a gagné beaucoup d’argent, s’il n’avait pas été au PSG, il n’en aurait pas gagné autant ».