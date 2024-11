OM : Wahi va vivre un nouveau cauchemar ?

Jean de Teyssière

Ce samedi, l’OM ira affronter dans l’enfer du stade Bollaerd-Delelis le RC Lens pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. L’occasion pour Elye Wahi de retrouver son ancienne équipe avec qui le courant n’est jamais passé. Son niveau, jugé en-dessous de son indemnité de transfert (30M€) n’a pas plu aux supporters qui devraient le siffler samedi.

Lorsque Elye Wahi a rejoint le RC Lens en 2023, il était considéré comme un espoir du football français, lui qui avait rejoint Kylian Mbappé au rang du record de précocité, ayant marqué 20 buts en Ligue 1 avant ses 20 ans. Mais l’aventure a vite tourné au vinaigre pour Elye Wahi, marqué par son échec lensois.

OM : Rabiot retourne en Italie et jubile ! https://t.co/OxRjNaGzCu pic.twitter.com/NQTi2UFKss — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Wahi, une volonté de Benatia

Alors qu’Elye Wahi était donc dans une impasse à Lens, l’OM est venu toquer à sa porte. Le club phocéen a dépensé la modique somme de 25M€ hors bonus pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Montpellier. La Provence révèle que cet été, cette arrivée était en balance avec celle du joueur d’Arsenal : Eddie Nketiah. Sauf que Medhi Benatia aurait personnellement choisi de recruter Wahi, conscient de son talent et de son potentiel.

Wahi sifflé à Lens ?

Dans les colonnes de La Provence, le journaliste de France Bleu Nord, Sylvain Charlet, évoque le retour d’Elye Wahi dans le nord de la France après son année passée à Lens. Et le souvenir des sifflets à son encontre devrait être ravivé : « Il ne devrait pas y avoir de haie d'honneur, plutôt des sifflets, pour accueillir Elye Wahi. Au club, son nom était souvent synonyme de tensions entre ses soutiens et ceux qui reprochaient l'investissement colossal alors que le club avait, financièrement, la corde autour du cou. Dans les tribunes, il n'y a pas eu le coup de foudre. Il ne collait pas à la mentalité locale, comme les Sotoca et Gradit, des gars parfois limités mais qui mouillent toujours le maillot. »