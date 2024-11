OM : Un énorme risque avec cette signature prestigieuse ?

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, marquée par une succession d’entraîneurs et qui s’est terminée sans aucune compétition européenne à la clé, l’Olympique de Marseille a frappé très fort. La signature de Roberto De Zerbi a en effet totalement relancé l’engouement autour du club, mais pour certains Pablo Longoria et Mehdi Benatia jouent avec le feu.

Rarement, une signature aura tellement fait oublier le passé. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, les dirigeants de l’OM se sont acheté un été de folie, alors que tout le monde s’attendait à une période extrêmement compliquée avec la dernière saison. Mais pour le moment on ne peut pas dire que tout soit parfait avec l’Italien…

« C’est risqué pour lui de prendre un club où il faut être performant immédiatement »

Si l’OM est sur le podium de Ligue 1 et pourrait même passer à la 2e place ce week-end en cas de victoire sur l’AS Monaco, les observateurs sont restés sur leur faim concernant De Zerbi. On ne voit en effet pas ou peut-être trop peu le football de possession qui lui colle à la peau depuis son explosion à Sassuolo, avec un Marseille qui évolue plutôt en contre. « Il a besoin de temps pour mettre en place son jeu. C’est même risqué pour lui de prendre un club où il faut être performant immédiatement » a analysé Saïd Aïgoun, consultant Canal Plus, dans les colonnes de La Provence.

« A l’OM, il a un effectif supérieur, mais il n’a pas eu le temps ni la préparation du coach précédent »

« Il a fait du très bon travail à Brighton où il succède à Graham Potter qui avait déjà ces préceptes-là » a poursuivi Aïgoun, évoquant le précédent passage de Roberto De Zerbi, à Brighton. « Il a travaillé dans la continuité de Potter, avec un effectif qui avait cette culture-là, était habitué à révéler les défis, avait cette adaptabilité et connaissait des circuits de balle pour attaquer continuellement. A l’OM, il a un effectif supérieur, mais il n’a pas eu le temps ni la préparation du coach précédent avec cette philosophie ».