Mercato - PSG : Luis Enrique annonce une excellente nouvelle

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG n'a pas pu éviter une nouvelle défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich. Le club de la capitale continue d'afficher ses difficultés en Europe cette année six mois après le départ de Kylian Mbappé. Même si l'attaquant français n'a pas pu être remplacé, le mercato parisien a largement répondu aux attentes de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol met l'accent sur polyvalence.

Habitué à faire des modifications stratégiques d'un match à l'autre, Luis Enrique dispose d'un effectif complet qui domine assez largement le championnat de France pour le moment. Même si les choses sont plus difficiles en ce moment au niveau européen, l'entraîneur espagnol se montre confiant par rapport à son effectif.

Qatar : Une star encore transférée après le PSG ? https://t.co/NzzmhwBGRf pic.twitter.com/fVk6RY3xTz — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Luis Enrique satisfait du mercato

Cet été, le PSG avait beaucoup de noms dans le viseur et finalement, très peu de joueurs sont venus garnir les rangs de l'effectif. Mais Luis Enrique se satisfait grandement des actions menées. « On a apporté plus de polyvalence à notre équipe dans le mercato. C'est très dangereux pour un joueur d'évoluer seulement à un poste. La polyvalence sera l'une des caractéristiques de cette équipe, j'aime ça. Je préfère ça. On a des joueurs qui peuvent jouer à très haut niveau à plusieurs postes » s'est-il réjoui en conférence de presse avant d'affronter Nantes samedi.

Le PSG pour retrouver confiance

Pas heureux depuis ses débuts en Ligue des champions cette saison, le PSG voudra forcément continuer sur la même dynamique en Ligue 1 samedi. Avec cette nouvelle défaite face au Bayern, le club hypothèque un peu plus ses chances européennes. Il faudra tout de même engranger le maximum de confiance avant les trois derniers matches.