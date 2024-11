Signature parfaite au PSG, ça tourne à la catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, le PSG réalise un mercato exceptionnel sur le papier, notamment marqué par la signature de Lionel Messi qui venait d'annoncer son départ du FC Barcelone. Mais ce n'est pas tout puisque le club de la capitale avait également annoncé une autre signature libre à savoir celle de Gianluigi Donnarumma. L'arrivée du portier italien était censée mettre un terme définitif au débat sur le poste de gardien de but à Paris. Mais c'est loin d'être le cas.

Lorsque le PSG obtient la signature de Gianluigi Donnarumma en 2021 alors que ce dernier était libre de tout contrat, cela ressemble à un énorme coup. Et pour cause, le portier italien brille avec l'AC Milan et la Squadra Azzurra et surtout, il n'a alors que 22 ans ! Présenté comme l'une des futures références à son poste, Gianluigi Donnarumma est donc vu comme le portier du futur au PSG où il est censé s'imposer sur le très long terme. Avec l'Italien, le club de la capitale pensait donc avoir réglé la question du gardien de but qui a longtemps été cruciale à Paris. Mais c'est finalement loin d'être le cas.

Qatar : Une star encore transférée après le PSG ? https://t.co/NzzmhwBGRf pic.twitter.com/fVk6RY3xTz — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Donnarumma-Safonov, le PSG refait le coup

En effet, recruté pour 20M€ l'été dernier, Matvey Safonov vient concurrencer Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG que le portier russe a gardé lors des deux dernières rencontres face à Toulouse et au Bayern Munich. Une situation qui n'est pas nouvelle à Paris sous l'ère QSI durant laquelle le poste de gardien de but a longtemps fait parler. Dès le premier été, en 2011, le PSG recrute Salvatore Sirigu alors que la signature de Nicolas Douchez était actée depuis plusieurs semaines. Un quiproquo rapidement réglé puisque l'Italien sera titulaire indiscutable en Ligue 1 et en Ligue des champions pendant quatre saisons. En 2015, Kevin Trapp arrive pour s'imposer comme le numéro 1, mais ne convainc pas durant sa première saison, au point que dès 2016, l'Allemand sera mis en concurrence avec Alphonse Areola qui a enchaîné les prêts réussis à Bastia, Lens et Villarreal. Formé au club, Areola va donc partager le temps de jeu avec Trapp pendant deux ans, avant l'arrivée de Gianluigi Buffon qui chasse l'Allemand du PSG, mais qui ne va pas résoudre le problème. Il faudra finalement attendre 2019 et le transfert de Keylor Navas pour retrouver de la stabilité dans les buts. Une stabilité que Gianluigi Donnarumma remettra en cause en 2021. On pense alors que ce n'est que temporaire, le temps qu'une porte de sortie soit trouvée à Navas et que Donnarumma ne s'impose durablement dans les buts.

Luis Enrique ne compte pas changer ses plans

Ce ne sera donc pas le cas puisque le portier italien est régulièrement critiqué notamment pour ses prestations en Ligue des champions, et Luis Enrique n'hésite plus à le mettre en concurrence avec Matvey Safonov. Un choix parfaitement assumé par l'entraîneur du PSG. « Mon objectif avec tous les joueurs de mon effectif est de garder tous mes joueurs prêts à jouer le match à venir. J’ai choisi de faire jouer Safonov pour surmonter le pressing du Bayern et générer une première supériorité à la relance. Les défaites sont toujours gênantes et font mal, mais elles me donnent beaucoup d’informations sur quels joueurs pourront jouer ici dans le futur, s’il y a un futur. Je le répète mais ça me donne des informations intéressantes, nécessaires, pour continuer notre chemin ensemble, ou pas », confiait-il en conférence de presse.