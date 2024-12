Mercato - Real Madrid : Le coup de fil surprise de Mbappé avant sa signature !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a réalisé son rêve de gosse cet été en signant au Real Madrid. Avant de quitter le PSG et de s’envoler pour la capitale espagnole, le capitaine de l’équipe de France a pris des renseignements auprès de Jesé Rodriguez qu’il a côtoyé au Paris Saint-Germain, sur le club merengue.

C’était le transfert que Florentino Pérez attendait depuis de nombreuses années. Président emblématique du Real Madrid, l’homme d’affaires espagnol avait tenté d’intégrer Kylian Mbappé au centre de formation de la Casa Blanca au terme d’un stage en décembre 2012 de l’attaquant français, sans rencontrer le succès escompté.

Un crack va aider Mbappé au Real Madrid ? https://t.co/52qx6lodMF pic.twitter.com/PRZzlCTg7b — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Le Real Madrid tient enfin Mbappé après des années d’échecs

Ensuite, à son éclosion aux yeux de l’Europe à l’hiver et au printemps 2017 avec l’AS Monaco, le patron du Real Madrid est revenu à la charge, une fois encore sans le résultat qu’il attendait puisque le PSG bouclait son prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire de 180M€ avec l’ASM. Les années ont défilé et les déboires de Florentino Pérez dans le feuilleton Mbappé sont restés les mêmes… jusqu’au 3 juin 2024 et l’annonce de l’arrivée du champion du monde tricolore en tant qu’agent libre après 7 saisons au PSG.

«Il m’a demandé comment était le Real Madrid, et je lui ai dit que c’était le meilleur club au monde»

En interview avec le YouTuber Mowlihawk, Jesé Rodriguez qui a connu Mbappé au PSG et qui a joué au Real Madrid, a fait une révélation surprenante.

« J’ai eu quelques conversations avec lui avant de partir. Il m’a demandé comment était le Real Madrid, et je lui ai dit que c’était le meilleur club au monde, et que s’il voulait gagner le Ballon d’Or, il devait signer là-bas. Mais maintenant, voyons qui va le gagner entre Vinicius et lui. Le Real prépare une équipe pour dominer la Liga pendant des années ».