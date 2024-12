Mbappé va empêcher une star de signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Mohamed Salah s'achève en juin prochain, le PSG pourrait tenter de recruter la star égyptienne de Liverpool. Une signature libre qui permettrait donc de ne pas débourser d'indemnité de transfert. Cependant, il faudra pouvoir assumer le salaire du numéro 11 des Reds. Et compte tenu du conflit avec Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir du mal à offrir 20M€ par an à Mohamed Salah.

Le PSG va-t-il refaire le coup ? Après avoir recruté plusieurs stars en fin de contrat par le passé à l'image de Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, le club parisien pourrait refaire le coup avec Mohamed Salah. Le bail de l'international égyptien s'achève en effet en juin prochain à Liverpool et le PSG ne serait pas insensible à l'idée de boucler cette signature. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain », lâche même un connaisseur du dossier dans les colonnes de L'EQUIPE.

Le conflit avec Mbappé va plomber le PSG avec Salah ?

Il faut dire que sur le papier, ce serait un énorme coup de recruter Mohamed Salah qui sera donc libre de tout contrat. Cependant, L'EQUIPE précise que compte tenu du litige en cours avec Kylian Mbappé, le PSG ne sera peut-être pas en mesure de payer un salaire estimé à 20M€ par an. Et pour cause, le club de la capitale doit 55M€ à son ancien attaquant, ce qui aurait forcément un impact sur sa masse salariale.

«C'est plus difficile pour une arrivée libre comme celle-ci»

Pour en savoir plus, L'EQUIPE a contacté une source qui confirme que payer une telle somme va poser problème pour le PSG : « Le club n'a pas de problèmes pour mettre une grosse somme sur un transfert car il y a la possibilité d'amortir sur plusieurs années. En revanche, c'est plus difficile pour une arrivée libre comme celle-ci, car le salaire et la prime à la signature rentrent directement dans les comptes. Comptablement, pour Paris, c'est plus complexe à réaliser en ce moment ».