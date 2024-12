Mercato : Le PSG veut refaire un coup à la Kolo Muani, ça s’annonce compliqué

Alexis Brunet

Ce n’est pas très habituel, mais le PSG pourrait bien recruter un international égyptien prochainement. Le club de la capitale piste Mohamed Salah, qui sera en fin de contrat l’été prochain, mais également Omar Marmoush, qui évolue à l’Eintracht Francfort, comme Randal Kolo Muani avant d’atterrir à Paris. Toutefois, il sera compliqué pour les dirigeants parisiens de mettre la main sur le joueur de la formation de Bundesliga, car de nombreuses équipes sont intéressées par ses services.

Le PSG a souvent l’habitude de débourser des sommes folles pour recruter des attaquants. À l’été 2023, le club de la capitale avait par exemple bouclé dans les derniers instants du mercato l’arrivée de Randal Kolo Muani pour 90M€ en provenance de l’Eintracht Francfort. Malheureusement, le Français n’a jamais réussi à faire l’unanimité à Paris et il est déjà sur le départ. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’intéresse notamment à l’ancien Nantais, qui pourrait débarquer sous la forme d’un prêt.

Après Kolo Muani, le PSG a un autre attaquant de Francfort dans son viseur

Malgré le relatif flop de Randal Kolo Muani, le PSG pourrait bien miser de nouveau sur un attaquant qui évolue à l’Eintracht Francfort. D’après les informations du média danois Tipsbladet, le club de la capitale avait envoyé un de ses émissaires au match de Ligue Europa entre Midtjylland et la formation allemande. Un joueur aurait été observé par le scout parisien, l’attaquant Omar Marmoush. L’Égyptien fait partie des meilleurs buteurs depuis le début de la saison et il pourrait ne pas s’éterniser en Bundesliga.

Plusieurs clubs pensent à Marmoush

Toutefois, si le PSG veut recruter Omar Marmoush, il devra triompher d’une grosse concurrence. Toujours selon Tipsbladet, le FC Barcelone, Manchester United, Tottenham, Leicester, le Borussia Mönchengladbach, Villarreal et le FC Köln auraient également pris des renseignements sur l’Égyptien. De plus, vu ses performances et son contrat qui court jusqu’en 2027, le compatriote de Mohamed Salah pourrait, comme Randal Kolo Muani avant lui, rapporter très gros à l’Eintracht Francfort.