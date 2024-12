PSG : Coup de théâtre pour ce transfert ?

Arnaud De Kanel

Arrivé sans indemnité de transfert il y a seulement un an et demi, Milan Skriniar semble déjà sur le départ du PSG. L'international slovaque, autrefois pilier défensif de l'Inter Milan, ne figure plus dans les plans de Luis Enrique. Pour Skriniar, l'urgence de relancer sa carrière se fait sentir. Un transfert dès le mercato hivernal apparaît comme une nécessité s’il souhaite retrouver du temps de jeu et de la stabilité. Cependant, la tâche pourrait s’avérer compliquée : certaines options intéressantes se ferment déjà, limitant ses possibilités pour rebondir.

Milan Skriniar, déjà sur la sellette l’été dernier, pourrait bien être l’un des premiers noms à quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. Le défenseur central, dont les performances peinent à convaincre depuis son arrivée, attire tout de même l’intérêt de plusieurs clubs. Cependant, son salaire élevé au sein du club parisien constitue un frein majeur pour bon nombre de prétendants. À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, les spéculations s’intensifient autour de l’avenir de l’international slovaque.

Le salaire de Skriniar pose problème

En Serie A, le marché des transferts agite les coulisses, et le PSG se retrouve dans une situation délicate avec Milan Skriniar. Si le défenseur slovaque semblait susciter l’intérêt de plusieurs clubs, son imposant salaire de 10M€ par an complique toute opération. Parmi les prétendants, la Juventus semblait bien positionnée pour accueillir l’ancien roc de l’Inter, surtout après les blessures récentes de Juan Cabal et Bremer qui ont laissé un vide en défense centrale. Cependant, les plans turinois ont pris un tournant inattendu. Selon les informations rapportées par Tuttosport, le club bianconero aurait réorienté ses priorités. Désormais, deux profils seraient en lice pour renforcer l’arrière-garde : Antonio Silva, le prometteur défenseur de Benfica, et Dávid Hancko, pilier du Feyenoord, compromettant encore un peu plus le transfert de Skriniar.

Enrique en a quand même besoin

De plus, Luis Enrique compte encore sur Milan Skriniar dans la rotation. Le coach parisien l'a titularisé à quatre reprises en Ligue 1 et le Slovaque n'a pas été ridicule. Si par malheur il venait à perdre Willian Pacho ou Marquinhos sur blessure, Enrique devrait faire appel à Skriniar. Annoncé partant, le Slovaque a désormais de grandes chances de rester.