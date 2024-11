Mercato : Un international brésilien offert à l’OM ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans seulement quelques semaines et les pistes se multiplient à l’Olympique de Marseille, dont la première partie de saison n’a pas été parfaite. Roberto De Zerbi souhaiterait notamment se renforcer en défense et la solution pourrait bien venir de Serie A, plus précisément de la Juventus.

On pourrait voir des nouveaux visages à Marseille lors de la deuxième partie de saison. Après un mercato estival très agité, celui d’hiver pourrait nous réserver quelques surprises et l’OM chercherait notamment du côté de la Serie A pour se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu.

Un défenseur pour l’OM

L’Equipe a récemment annoncé que Roberto De Zerbi aimerait se renforcer en défense centrale, un poste qui lui a effectivement crée quelques problèmes depuis son arrivée. Plusieurs noms sont évoqués, notamment celui de Danilo, vétéran brésilien passé par le Real Madrid ainsi que Manchester City, qui évolue actuellement à la Juventus.

La Juventus prêt à se séparer de Danilo

D’après les informations de TMW, à Turin on ne devrait pas s’opposer au départ de Danilo, dont la position s’est grandement fragilisée depuis le départ de Massimiliano Allegri et l’arrivée de Thiago Motta. La Juventus aimerait donc le voir rejoindre l’OM, afin de financer en partie le recrutement d’un autre défenseur.