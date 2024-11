L'OM trahi par un «gros chèque» sur le mercato

Arnaud De Kanel

Les joueurs de Roberto De Zerbi auront fort à faire pour contenir une équipe monégasque en grande forme, emmenée par le jeune prodige Eliesse Ben Seghir. Le talent marocain, véritable révélation de la Principauté, aurait pu porter les couleurs marseillaises. En 2019, l’OM était proche de s’attacher ses services, mais Monaco avait finalement raflé la mise grâce à une proposition bien plus alléchante

C’est un Olympique de Marseille en quête de rédemption qui s’apprête à accueillir l’AS Monaco ce dimanche au Vélodrome. En proie à des difficultés sur ses terres, l’OM devra hisser son niveau face à une formation monégasque qui, malgré une défaite cette semaine en Ligue des champions, affiche une solide dynamique. Cette rencontre a également mis en lumière le talent d’Eliesse Ben Seghir. Le jeune prodige monégasque a marqué son premier but en C1 face à Benfica, confirmant tout le bien que l’on pense de lui. Et dimanche, le milieu offensif pourrait bien être l’un des hommes à surveiller. Ironie du destin, Ben Seghir aurait pu évoluer sous les couleurs phocéennes. Mais c’est bien en rouge et blanc qu’il tentera de briller dans l’antre marseillaise

«On était sûr qu'il allait signer»

« On a réuni son entourage en milieu de semaine. En sortant du rendez-vous, tout le monde avait la banane. On était sûr qu'il allait signer. On leur laisse le week-end pour nous ramener les documents », a révélé Sébastien Perez dans les colonnes de La Provence. L'AS Monaco est venue avec une proposition bien meilleure.

Monaco a sorti le grand jeu pour Ben Seghir

L’histoire aurait pu être bien différente pour Eliesse Ben Seghir. Selon une révélation de La Provence, le jeune prodige était sur le point de s’engager avec l'OM en 2019. Les dirigeants phocéens, convaincus d’avoir flairé une future étoile, se préparaient à accueillir le talent prometteur. Mais le scénario a pris une tournure inattendue. Alors que tout semblait bouclé, l’AS Monaco est entré en scène pendant le week-end et a su convaincre le joueur et son entourage. Objectif rendu possible grâce à un «gros chèque» comme le précise le quotidien provencal. Un coup de maître pour le club de la Principauté, qui a mis la main sur l’un des grands espoirs du football français, laissant les Marseillais avec des regrets