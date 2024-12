Zinedine Zidane au Brésil, il en rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus de trois ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinedine Zidane n’a toujours pas repris son métier d’entraîneur. Ce ne sont pourtant pas les rumeurs qui manquent concernant le retour du champion du monde 98. Certaines l’ont notamment annoncé comme le prochain sélectionneur du Brésil. Un scénario qui ferait le plus grand plaisir de Dante, défenseur central de l’OGC Nice.

A 41 ans, Dante est éternel. En effet, le défenseur central n’a toujours pas raccroché les crampons et fait encore le bonheur de l’OGC Nice. Le Brésilien a maintenant derrière lui une très belle carrière et peut notamment se vanter d’avoir 13 sélections au compteur avec le Brésil. Pour le JDD, Dante s’est d’ailleurs exprimé sur la Seleçao et l’identité de son futur sélectionneur, alors que c’est Dorival qui est actuellement aux commandes.

Quel sélectionneur pour le Brésil ?

« Ronaldo veut devenir président de la fédération brésilienne et il rêve d’embaucher Pep Guardiola ? C’est le rêve de tous les Brésiliens ! Pep, ce serait un truc incroyable. Quand à Ronaldo, c’est quelqu’un qui est très crédible au pays. C’était une légende sur le terrain, il l’est resté comme homme en faisant preuve de beaucoup de résilience. Il a été gravement blessé dans sa carrière, il est revenu, il nous a offert une Coupe du monde. C’est quelqu’un qui est poli, qui aime le football. S’il est nommé, il aura un crédit immense, il sera très apprécié. Et il a la force de convaincre n’importe quel entraîneur », a d’abord lâché Dante, qui ne dirait donc pas non pour voir Pep Guardiola sur le banc du Brésil.

Zinedine Zidane ? « Ce serait un truc magnifique »

Mais comme Dante l’a expliqué, Ronaldo pourrait convaincre n’importe qui. Y compris Zinedine Zidane ? Alors que le nom du Français a déjà circulé pour entraîner le Brésil, le joueur de l’OGC Nice a confié : « Ils sont très amis avec Ronaldo, ils s’admirent beaucoup. On ne sait jamais, ce serait un truc magnifique. En plus, le peuple brésilien l’admire beaucoup, donc pourquoi pas ? Je me souviens du match de 2006 en Coupe du monde. Il avait fait un match incroyable. On avait pourtant une équipe fantastique : Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, Kaka, Roberto Carlos… Intrinsèquement, c’était selon moi la meilleure équipe brésilienne de l’histoire. Et lui… il l’a détruite. C’était de l’art, c’était élégant, tellement beaucoup à voir. Le résultat nous a fait mal, mais c’est aussi pour ça qu’on aime le foot ».