Mercato - PSG : La presse italienne annonce un coup dur pour Kolo Muani

Recruté contre 90M€ en septembre 2023, Randal Kolo Muani ne s’est jamais imposé au PSG. Un départ se profile pour le numéro 23, qui pourrait quitter le club cet hiver. Si la presse italienne révélait récemment que l’international Français intéressait la Juventus, le club turinois aurait une autre priorité pour la pointe de son attaque. Explications.

Le PSG pourrait être actif au cours du prochain mercato hivernal. A en croire les dernières indiscrétions du Parisien, Luis Enrique espère l’arrivée d’un nouvel ailier. Mais le mois de janvier pourrait également être synonyme de départ pour certains indésirables de l’effectif.

Kolo Muani vers l’Italie ?

3ème recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani ne parvient pas à obtenir la confiance de Luis Enrique. Le numéro 23 pourrait très clairement quitter Paris cet hiver, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 21 novembre dernier. Dernièrement, Tuttosport révélait que la Juventus, à la recherche d’un acolyte offensif à Dusan Vlahovic, pourrait se pencher sur le cas de Kolo Muani.

La Juventus veut foncer sur Zirkzee

Mais ce samedi, le Corriere Dello Sport annonce que la Juventus n’est plus sur les traces du Français. Et pour cause, le rêve de la Vieille Dame serait de recruter Joshua Zirkzee, bien connu de Thiago Motta, et qui se retrouve en grande difficulté du côté de Manchester United. A suivre...