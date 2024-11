Transfert annoncé, le jackpot pour l’OM ?

Axel Cornic

Lors de son arrivée cet été, Roberto De Zerbi a vu l’un de ses anciens collaborateurs le rejoindre avec Giovanni Rossi. L’ancien directeur sportif de Sassuolo a fait des miracles par le passé avec le technicien italien et les deux pourraient bien signer à nouveau quelques très jolis coups à l’Olympique de Marseille.

Le mercato hivernal approche à grands pas et du côté de l’OM on semble déjà avoir quelques idées. Au milieu de terrain, Roberto De Zerbi souhaiterait vraisemblablement recruter un profil technique et selon les dernières révélations de SportItalia, il aurait jeté son dévolu sur Nicolo Fagioli.

L’OM sur Nicolo Fagioli

L’international italien de 23 ans ne traverse pas la meilleure période de sa carrière, puisqu’après sa suspension pour paris sportifs il ne joue pas beaucoup sous les ordres de Thiago Motta. Ainsi, la presse italienne a expliqué qu’il pourrait quitter Turin et l’OM serait actuellement l’une des options les plus concrètes. D’autres clubs sont également cités, avec notamment le PSG.

Le magicien Rossi prêt à faire des siennes

D’après les informations de Giovanni Albanese, à Marseille on aurait déjà des grandes idées pour Nicolo Fagioli. C’est le cas de Giovanni Rossi, arrivé cet été pour seconder Roberto De Zerbi à l’OM, qui de projette déjà sur un avenir à la Manuel Locatelli pour le milieu de 23 ans. Il avait recruté l’ancien prodige de l’AC Milan en 2018 alors qu’il traversait une mauvaise passe, avant d’en faire un international affirmé et réalisant au passage une très belle plus-value lors de sa vente à la Juventus quelques années plus tard.