Mercato - RC Lens : Le successeur de Wahi jubile !

Arnaud De Kanel

Successeur désigné d'Elye Wahi suite au départ de ce dernier pour l'OM, M'Bala Nzola a retrouvé le chemin des filets face au Stade de Reims près de deux mois après sa dernière réalisation. Une délivrance pour l'attaquant angolais qui a savouré ce moment.

Recruté cet été pour assurer la succession d'Elye Wahi, M'Bala Nzola réalise un début de saison assez mitigé. Pour autant, l'Angolais ne baisse pas les bras comme il l'a démontré vendredi soir à Reims. Il ne ménage pas ses efforts et il a été récompensé en retrouvant le chemin des filets.

«J’ai marqué et ça fait du bien »

« La victoire de ce soir fait du bien, c’est le travail de tout un groupe et on est content d’avoir pris les 3 points. Ce n’est pas que je l’attendais ce but, mais on avait travaillé alors qu’on a connu une période assez difficile. On est resté sereins. J’ai marqué et ça fait du bien », a reconnu M'Bala Nzola au micro de DAZN.

Nzola démarre mieux que Wahi

La recrue estivale lensoise porte donc son compteur à trois réalisations cette saison en championnat. C'est plus qu'Elye Wahi, toujours bloqué à deux buts après 10 rencontres. M'Bala Nzola fait donc mieux que le nouvel attaquant de l'OM.