Transferts : Il signe au PSG pour Neymar, Messi et Mbappé !

C’est en 2022 que Carlos Soler a posé ses valises au PSG. Auparavant, l’international espagnol n’avait connu que le FC Valence, là où il a été formé. Il n’a donc pas hésité à quitter son cocon pour poser ses valises dans la capitale française. Il faut dire qu’à Paris, il y avait de sérieux arguments pour convaincre Soler de signer.

Aujourd’hui à West Ham, Carlos Soler appartient au PSG. Prêté par le club de la capitale, l’Espagnol tente d’avoir du temps de jeu en Angleterre, c’est qu’il n’avait pas forcément à Paris. C’est en 2022 qu'il a rejoint le PSG en provenance de Valence. Alors considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Espagne, le milieu de terrain n’aura toutefois jamais réussi à convaincre avec le maillot parisien.

« Je suis allé au PSG pour… »

Carlos Soler n’aura donc pas forcément pris la meilleure des décisions en quittant tout à Valence pour signer au PSG. Pourtant, l’Espagnol voulait réaliser son rêve. Pour le Mirror, Soler a ainsi expliqué : « Je suis allé au PSG pour jouer avec les meilleurs joueurs du monde comme Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Verratti et Marquinhos. C’est le rêve de tous les joueurs ».

« J’ai encore deux ans de contrat »

Ça ne s’est donc pas bien passé pour Carlos Soler au PSG. Mais pourrait-on le revoir à Paris, lui qui est prêté à West Ham ? « J’ai l’intention de revenir au PSG après cette saison ? Je viens d’arriver à Londres. (…) Evidemment, j’appartiens toujours au PSG. J’ai encore deux ans de contrat et on verra quand la saison se terminera. J’ai envie d’être heureux pendant cette saison ici et de profiter de la Premier League », faisait-il savoir.