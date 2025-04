Banni à l'OM, son entourage prépare une vengeance folle ?

La rédaction

Mis à l’écart à l’OM, Chancel Mbemba pourrait rebondir loin de Marseille. Et dans l’ombre, son entourage prépare peut-être un coup retentissant : son beau-frère Paul-José Mpoku, également footballeur, serait impliqué dans un projet de rachat du Toulouse FC via un fonds émirien. Un retour indirect qui pourrait faire du bruit.

Chancel Mbemba, on le sait, ne fait plus du tout partie des plans de l’OM. Mais l’international congolais pourrait bien retrouver les terrains la saison prochaine, après son départ du club phocéen. Il n’est d’ailleurs pas le seul dans sa famille à évoluer dans le monde du football : Paul-José Mpoku, frère de la femme du défenseur de l'OM, est lui aussi joueur professionnel.

Le rachat du TFC en vue ?

Le beau-frère de Chancel Mbemba pourrait d’ailleurs racheter un club de Ligue 1. Paul-José Mpoku travaille pour le fonds émirien World Gate Investment (chargé du développement du football), qui serait intéressé par un rachat du Toulouse Football Club :

«On a juste envoyé un mail pour avoir des infos, parce qu'on avait entendu que le club était en vente. On a écrit à la banque Moelis qui s'en occupe. C'est aussi simple que ça. Tout le monde en parle avec méfiance, mais on n'est pas là pour casser ou créer des problèmes. On n'est même pas encore là. On n'est pas pressés. Comme a dit le boss (Anas Amin, patron de World Gate Investment) : ‘On veut la bonne opportunité’.» explique le beau-frère du défenseur de l'OM pour L'Équipe.

Chancel Mbemba, une famille de footballeurs

Le beau-frère du défenseur de l’OM a été formé à Tottenham en début de carrière. Après des passages en Belgique (Standard Liège) et en Italie (Cagliari, Chievo Vérone), et une période sans club fin 2022, le milieu de terrain congolais évolue depuis février sous les couleurs de l’UTA Arad, en première division roumaine.