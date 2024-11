Mercato - OM : La presse italienne confirme la prochaine recrue ?

Axel Cornic

Après un été agité, l’Olympique de Marseille pourrait bien vivre un hiver très chaud, avec quelques pistes qui se confirment déjà pour le mercato de janvier. C’est le cas de Nicolo Fagioli, international italien qui ne joue que très peu avec Thiago Motta et qui pourrait décider de se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison.

La Serie A est décidément l’un des terrains de chasse préférés de Pablo Longoria et ça n’a pas changé avec les arrivées de Mehdi Benatia ainsi que de Roberto De Zerbi, grands connaisseurs de ce championnat. Ainsi, une nouvelle occasion en or semble avoir été trouvée de l’autre côté des Alpes pour l’OM, avec un jeune espoir qui ne trouve pas beaucoup de place dans son club.

Mercato - OM : Rabiot va faire capoter un transfert au PSG ? https://t.co/VSgwkluvQA pic.twitter.com/dkvUKciRMo — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Fagioli, une occasion en or ?

Ces derniers jours, le nom de Nicolo Fagioli a beaucoup été lié à l’OM. Il faut dire que le milieu de terrain, suspendu l’année dernière pour des paris sportifs, peine a retrouver son niveau et peine surtout à trouver grâce aux yeux de Thiago Motta. Ce dernier ne lui offre pas beaucoup de temps de jeu à la Juventus, lui préférant clairement Khéphren Thuram et Manuel Locatelli.

L’OM grand favori pour le moment

Du côté de Marseille on n’a pas perdu de temps, puisque ce vendredi le journaliste de SportItalia Giovanni Albanese nous apprend via son compte X que l’OM aurait déjà pris une grande avance pour accueillir Nicolo Fagioli lors du mercato de janvier. A noter toutefois que du côté de la Juventus on ne le laissera pas partir à bas prix, puisque la barre serait vraisemblablement fixée à 30M€ minimum pour son transfert.