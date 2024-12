F1 : «Il peut aller se faire f**tre», Verstappen part au clash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi lors des qualifications pour le Grand Prix du Qatar, Max Verstappen s'est vu octroyer une pénalité pour avoir piloté trop lentement durant un tour. Le Néerlandais avait réalisé le meilleur temps et George Russell, deuxième, avait déclaré avoir été gêné par sa lenteur. Verstappen a fini par perdre une place sur la grille de départ, une situation qu'il n'a pas du tout apprécié. Et il a tenu à le faire savoir.

En s'élançant de la deuxième place ce dimanche lors de la course, Max Verstappen n'a pas mis longtemps avant de rétablir la situation. Le pilote néerlandais, qui a validé un quatrième titre de champion du monde consécutif, a très vite pris la tête de la course pour ne plus la lâcher. Après sa victoire, il n'a pas hésité à revenir sur l'incident de la veille et le message à l'attention de George Russell est plutôt clair.

F1 : Verstappen envoie un message à Mercedes sur son transfert ! https://t.co/ZBZRzzMWH7 pic.twitter.com/9i2hHt8UnS — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« J'ai complètement perdu ce respect pour lui »

Très remonté contre le Britannique, Max Verstappen n'a pas pu cacher sa colère au micro du diffuseur néerlandais de la Formule 1 Viaplay. « J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de pilotes, mais après la nuit dernière, j’ai complètement perdu ce respect pour lui. Je pensais juste que c’était ridicule de la façon dont il a essayé de m’imposer une pénalité devant les commissaires. Et j’étais très en colère contre lui pour ça » confie-t-il devant les micros des journalistes.

Verstappen pète les plombs

Max Verstappen a pris l'habitude de dire ce qu'il pense vraiment devant les caméras et visiblement, il ne porte plus du tout George Russell dans son cœur après cette histoire. « Il présente toujours très bien ici devant la caméra, mais quand vous êtes à l’intérieur avec lui en personne, c’est juste une personne différente. Je ne supporte pas ça et c’est en fait mieux pour lui d’aller se faire foutre. Je ne veux plus avoir affaire avec lui » rajoute le pilote néerlandais. Le ton est donné.