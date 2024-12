F1 : Après son coup de gueule, Verstappen remercie Red Bull !

Jean de Teyssière

Lors de l’avant-dernière course de l’année en Formule 1, Max Verstappen s’est imposé ! Pour la neuvième fois de la saison, il a passé la ligne d’arrivée le premier et fêté idéalement sa première course depuis son quatrième titre de champion du monde. Un Grand Prix du Qatar qui avait mal commencé pour lui, qui avait notamment critiqué la voiture. Mais c’est du passé.

Après l’épreuve du sprint au cours de laquelle il a terminé huitième, Max Verstappen avait critiqué sa monoplace : « Le départ lui-même, le lancement, n’était pas spécial. Lewis en a pris un très bon, mais j’ai juste essayé de rester hors des problèmes. Mais je glissais énormément, j’ai eu des choses bizarres, des frayeurs et des glissades. Mais honnêtement, c’est ce qui s’est produit tout le week-end. Je n’ai pas d’équilibre en entrée de virage, pas d’équilibre dans les virages, tout est une version extrême de ce que c’est d’habitude. Je n’ai pas réussi à rattraper Nico et ça en dit long pour nous, c’était vraiment difficile. »

VICTOIRE DE VERSTAPPEN AU QATAR 🏆🇶🇦



Il devance Leclerc, Piastri et Russell 🥈🥉



PIERRE GASLY EST 5e ET ALPINE REPASSE 6e ! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/4JQhePRSRp — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 1, 2024

«La voiture était vraiment meilleure»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen s’est assagit et était heureux des changements effectués par Red Bull : « C’était une très bonne course. La voiture était vraiment meilleure et aujourd’hui, le premier relais était très rapide. Lando et moi étions à 1"8 l’un de l’autre tout le long, on se poussait et c’était très amusant. Le circuit a beaucoup de grip, les pneus ont tenu cette année et c’était génial de pousser. On a allongé le premier relais, après il y a eu quelques voitures de sécurité en piste lors desquelles il a fallu faire attention mais je suis très content. »

«Fier de tout le monde dans l’équipe»

« Ça fait longtemps qu’on n’avait pas été aussi compétitifs sur le sec, et je suis fier de tout le monde dans l’équipe pour avoir retourné la situation en une journée, ils méritent la victoire, poursuit-il. Sur les pneus durs, il y a peu de grip. Après l’arrêt au stand, et à la relance, ils sont froids, je n’avais aucun grip et je manquais de motricité en virage. C’était chaud au premier virage mais ça s’est bien passé, on a eu un bon rythme et je suis heureux de gagner. C’est difficile à dire, on y a été compétitifs ces dernières années mais il faudra faire attention aux détails pour optimiser la voiture si l’on veut se battre pour la victoire. »