F1 - GP du Qatar : Ça continue pour Verstappen....

Arnaud De Kanel

Assuré de remporter un quatrième titre de champion du monde, Max Verstappen connait une fin de saison particulière. Le Néerlandais est en difficulté depuis cet été. Il pensait retrouver la pole position mais il a été sanctionné par les commissaires et ne s'élancera qu'en deuxième position.

Pas de 41ème pole position pour Max Verstappen. Alors qu'il avait réalisé le meilleur temps des qualifications et qu'il pensait ainsi mettre fin à sa disette qui dure depuis le Grand Prix d'Autriche, le quadruple champion du monde a été pénalisé par les commissaires et doit donc se contenter de la deuxième place.

F1 : Verstappen envoie un message à Mercedes sur son transfert ! https://t.co/ZBZRzzMWH7 pic.twitter.com/9i2hHt8UnS — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Toujours pas de pole pour Verstappen

« S’ils m’enlèvent la pole pour ça, alors bien sûr ça n’a plus aucun sens. Nous étions tous en train de rouler lentement. Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire différemment. Le fait que je doive rouler comme ça est déjà très étrange pour moi. Sinon, la prochaine fois, je roulerai à fond et je ferai semblant d’avoir un accident partout. Alors George aurait dû freiner. Je freine aussi, n’est-ce pas ? », déclarait Max Verstappen avant sa sanction. Lorsque le couperet est tombé, Red Bull a pris acte de la sanction sans la contester. « Nous acceptons la décision des commissaires. Le plus important est que Max puisse toujours partir de la première ligne. Nous nous concentrons désormais sur la course de demain », a lâché Jonathan Wheatley. La pole position revient donc à George Russell qui tentera de résister à Verstappen pour décrocher une nouvelle victoire.

La grille à Losail

1. G. Russell (Mercedes)

2. M. Verstappen (Red Bull)

3. L. Norris (McLaren)

4. O. Piastri (McLaren)

5. C. Leclerc (Ferrari)

6. L. Hamilton (Mercedes)

7. C. Sainz (Ferrari)

8. F. Alonso (Aston Martin)

9. S. Pérez (Red Bull)

10. K. Magnussen (Haas)

11. P. Gasly (Alpine)

12. G. Zhou (Sauber)

13. V. Bottas (Sauber)

14. Y. Tsunoda (VCARB)

15. L. Stroll (Aston Martin)

16. A. Albon (Williams)

17. L. Lawson (VCARB)

18. N. Hülkenberg (Haas)

19. F. Colapinto (Williams)

20. E. Ocon (Alpine)