F1 - Mercedes : Sans Verstappen, il s'annonce champion du monde !

Arnaud De Kanel

Beaucoup moins dominant, Max Verstappen a tout de même été sacré champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière. Et à force de gagner, le Néerlandais fait des jaloux. George Russell estime qu'avec la Red Bull, il serait également champion du monde.

Bien que sa Red Bull ne soit plus que la troisième force du plateau, Max Verstappen avait accumulé assez de points en tout début de saison pour faire l'écart avec ses rivaux. Résultat, un quatrième titre de champion du monde consécutif est venu récompenser Verstappen, encore un peu plus dans l'histoire de son sport. Rien d'un exploit pourtant d'après George Russell.

F1 : Verstappen envoie un message à Mercedes sur son transfert ! https://t.co/ZBZRzzMWH7 pic.twitter.com/9i2hHt8UnS — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Russell se voyait champion

Le pilote britannique de chez Mercedes estime qu'il aurait été champion du monde cette saison s'il avait été au volant de la McLaren ou de la Red Bull. « Oui, absolument avec la McLaren. Et avec la Red Bull ? C’est sûr aussi ! Max a gagné une fois au cours des 12 dernières courses, il est donc très facile à battre. La différence entre Max et Lando est que lorsque Max a eu sa chance, il a gagné, alors que ses rivaux qui auraient dû le battre cette année ne l’ont pas fait. Lando et McLaren ont perdu beaucoup de points et donc Max, qui est un pilote exceptionnel, a remporté le championnat très tôt », a déclaré George Russell dans des propos relayés par Nextgen-Auto, avant de poursuivre.

«Toutes les courses où nous étions capables de gagner, nous l’avons fait»

« Je dis que j’aurais pu gagner avec la Red Bull parce que c’était la voiture la plus rapide au départ. Même « Checo » (Perez) a terminé deuxième à quelques reprises. Ce n’est que dans la deuxième moitié de la saison qu’ils ont été la troisième meilleure équipe. De mon côté, si vous regardez les trois fois où nous avons eu l’occasion de décrocher la pole, nous avons transformé à chaque fois. Toutes les courses où nous étions capables de gagner, nous l’avons fait, sauf à Montréal. La plupart du temps, nous avons obtenu le meilleur résultat possible », a ajouté Russell. Le rendez-vous est pris pour 2025.