F1 : Alpine galère, Ocon lâche une annonce inquiétante

Jean de Teyssière

Les qualifications pour le Grand Prix du Qatar ont eu lieu ce samedi et pour les Alpine, ce ne fut pas un très bon jour. Esteban Ocon a fait le 20ème temps et partira donc de la dernière place ce dimanche. De son côté, Pierre Gasly a été un peu plus en réussite mais a manqué la Q3 et partira 11ème. Des prestations qui ne rassurent pas, surtout Ocon.

Ils sont loins les moments de joie intense chez Alpine après le Grand Prix du Brésil. Esteban Ocon avait terminé deuxième et Pierre Gasly troisième. Au Qatar, la dynamique sera totalement différente au départ puisque les deux pilotes français s’élanceront dans la deuxième partie de grille…

«Il nous a manqué énormément de performance»

Esteban Ocon a signé le dernier temps de la qualification. Il partira donc en fond de grille et dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, il semble très inquiet de la course à venir pour Alpine : « Je pense qu’il faut parler à l’équipe de ce côté-là. Pour ma part j’ai fait un bon tour, je n’avais rien de mieux à faire, je n’avais pas d’erreur et c’était clean du début à la fin. Mais il nous a manqué énormément de performance. Et c’était pareil lors du Sprint, on était plutôt à sept dixièmes voire une seconde, plutôt que cinq à sept dixièmes comme les séances précédentes des week-ends précédents. »

«C’est inquiétant»

« Ça commence à faire beaucoup et c’est inquiétant de notre côté, on doit continuer de travailler, poursuit celui qui rejoindra l’écurie Haas en 2025. C’est sûr que pour l’instant on n’est pas en course pour marquer des points ! Que ce soit sur des relais longs ou courts... j’ai gagné quatre places au départ mais j’ai reculé, on doit remédier à ça mais la route semble longue. »