NBA : Wembanyama jubile après son nouvel exploit !

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama marche sur l'eau cette saison en NBA. Le géant tricolore a signé le troisième triple-double de sa carrière dans la ligue nord-américaine dans la nuit de dimanche à lundi lors de la victoire des Spurs à Sacramento (127-125). Wemby était bien évidemment satisfait de sa performance, tout comme son entraineur Mitch Johnson.

La machine Victor Wembanyama est bien lancée. Le Rookie de l'Année démarre sa deuxième saison en NBA sur les chapeaux de roues avec des statistiques exceptionnelles. Dans la nuit de dimanche à lundi, il s'est de nouveau distingué en réalisant un triple-double avec 33 points, 14 rebonds, 11 passes décisives (son record) et 3 contres. Wemby a permis aux Spurs de l'emporter sur le parquet de Sacramento et il s'en est félicité.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

3ème triple-double pour Wembanyama

« On a fait un nouveau pas en avant ce soir en tant qu'équipe. Quant à ma performance individuelle, pour résumer, je dirais que le triple-double n'est que le résultat de bons choix. On montre plus de certitudes dans les fins de match, sur la façon de jouer nos adversaires. Ce soir, Chris Paul a eu beaucoup d'influence à ce moment de la partie, il nous a guidé », a confié Victor Wembanyama. A la tête des Spurs en remplacement de Gregg Popovich, Mitch Johnson a salué la réaction de sa star dans le quatrième quart-temps.

«Il est excellent»

« Il a eu des mauvais moments dans les trois premiers quart-temps, où il n'a pas toujours respecté les fondamentaux du jeu. Dans le 4e quart-temps il a agi en homme, il a dominé. Il est excellent mais la maîtrise parfaite des fondamentaux, attraper la balle, passer, reste toujours le plus important. Sa plus grande force, qui est aussi une faiblesse, c'est qu'il peut tout faire. Mais quand il y a trop de choix au menu il est difficile de choisir. On croit en lui pour qu'il maintienne toutes ces options. C'est la maîtrise des fondamentaux qui le fera aller encore plus loin », a estimé le coach intérimaire des Spurs. La franchise texane est 10ème de la conférence Ouest.