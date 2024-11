NBA : «Incroyable», il fait halluciner Wembanyama !

Pierrick Levallet

Les San Antonio Spurs ont enchaîné une quatrième victoire consécutive dans la nuit de ce mardi à ce mercredi en battant le Utah Jazz (115-128). Blake Wesley a notamment réalisé une performance de haut rang en sortie de banc. Le joueur de 21 ans a d’ailleurs totalement impressionné Victor Wembanyama.

Les San Antonio Spurs sont sur une belle série en ce moment. La franchise texane a enchaîné une quatrième victoire consécutive en battant le Utah Jazz (115-128) dans la nuit de ce mardi à ce mercredi. Victor Wembanyama (34 points, 7 rebonds, 2 passes décisives) a notamment pu compter sur l’aide de Blake Wesley pour creuser l’écart. Le joueur de 21 ans s’est montré plutôt efficace en sortie de banc. Sa prestation a d’ailleurs totalement bluffé le Français.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Blake Wesley a totalement impressionné Wembanyama

« Je vois que Blake a terminé avec un +34 au ratio +/- ? C’est incroyable, je veux dire... Il représente tout ce qu’on veut atteindre en matière d’intensité et d’état d’esprit, c’est incroyable. C’est toujours la première chose que je regarde, le ratio +/- et ce +34... Combien de minutes il a jouées ? C’est fou » a d’abord expliqué Victor Wembanyama dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Julian (Champagnie) a aussi fait du très bon travail»

« Le coach a rappelé à tout le monde qu’ils (Wesley et Sandro Mamukelashvili) ont fait basculer le match pour nous. Ils ont été tellement solides et pour moi c’est tout ce que tu peux demander d’eux, c’est même encore plus que ce que tu peux demander avec leur temps de jeu, douze minutes pour Sandro et 22 pour Blake. Julian (Champagnie) a aussi fait du très bon travail pendant le match, donc c’est incroyable » a ensuite ajouté le joueur de 20 ans. Reste maintenant à voir si Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs poursuivront leur belle série dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi contre les Los Angeles Lakers.