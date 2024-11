NBA : «Du jamais vu», Wembanyama le fait halluciner !

Pierrick Levallet

En à peine une saison complète, Victor Wembanyama s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Le Français est bien évidemment la pièce maîtresse des San Antonio Spurs. S’il brille en attaque, le joueur de 20 ans s’illustre également en défense. Et cela n’a pas manqué de bluffer certains spécialistes de la ligue américaine.

Victor Wembanyama n’aura pas mis longtemps pour s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Drafté par les San Antonio Spurs la saison dernière puis élu rookie de l’année, le Français ne cesse d’impressionner son monde au sein de la ligue américaine. Victor Wembanyama est l’un des éléments clés de la franchise texane, tant en attaque qu’en défense. Sa capacité à garder la raquette en a d’ailleurs impressionné plus d’un.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

«Plus de contres qu’Anthony Davis et Draymond Green combinés»

« Depuis le début de la dernière saison, aucun joueur n’a enregistré plus de matchs en carrière (71) avec plusieurs contres que Victor Wembanyama. Il a repoussé au moins 3 tirs lors de 11 de ses 14 apparitions cette saison avec les Spurs. Wembanyama a plus de contres (51) qu’Anthony Davis et Draymond Green combinés (46) avec 18 interceptions, et ce malgré avoir raté trois matchs. On n'a jamais vu ça » a ainsi confié le journaliste Michael Wright dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Quand il fait ça il est effrayant»

Victor Wembanyama a d’ailleurs sorti une prestation de haut rang contre les Golden State Warriors dans la nuit de ce samedi à ce dimanche (victoire des Spurs 104-94). Et pour Mitch Johnson, le Français est un joueur d’élite lorsqu’il est dans ces conditions. « C'est important pour lui, car il est capable de réussir des choses extraordinaires de façon naturelle, mais quand il peut réussir et dominer les fondamentaux du jeu, il devient complet. Ses fondamentaux, surtout en fin de match, ont été de niveau élite ce soir. Quand il fait ça il est effrayant » a-t-il confié.