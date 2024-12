Du jamais vu en F1, l’exploit sensationnel de Fernando Alonso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du de ses 43 ans, Fernando Alonso est un exemple de longévité en Formule 1. Et il en a une nouvelle fois fait la preuve dimanche au Qatar où il a pris le départ de son 400e Grand Prix en carrière. Il est bien évidemment le recordman de départs dans l'histoire de la F1, et il devient même le premier pilote à franchir la barre des 400 courses. Lewis Hamilton semble le seul en mesure de le rejoindre dans ce cercle très fermé.

Toujours très compétitif du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso ne cesse d'impressionner et enchaîne les records de longévité à une époque où les pilotes accèdent à la Formule 1 bien plus jeunes qu'il y a quelques années. Et c'est encore loin d'être terminé, puisqu'il a prolongé chez Aston Martin jusqu'en 2026, ce qui confirme qu'il sera donc toujours sur la grille à 45 ans ! L'occasion de porter ses records à des hauteurs jamais vues en F1.

On his 403rd F1 race weekend, @alo_oficial is set to make his 400th start in today’s #QatarGP!



Another remarkable milestone for Fernando in his incredible @F1 career 👏



⭐ 2329 points

🍾 106 podiums

🏁 32 race wins

⏰ 22 pole positions

🏆 2 world champions#F1 #Formula1… pic.twitter.com/7o8Dy55jpN — F1 Experiences (@f1_experiences) December 1, 2024

Alonso, premier pilote à disputer 400 GP

D'ailleurs, au Qatar, Fernando Alonso a améliorer l'un des ses propres records en franchissant une barre symbolique. En effet, l'Espagnol a pris le départ de son 400e Grand Prix en carrière ! Un chiffre qui donne le tournis puisqu'il est le premier à atteindre ce total. Le tout en 21 saisons. Et alors qu'il sera encore sur la grille jusqu'en 2026, au moins, le double champion du monde aura donc encore deux saisons au pire pour améliorer ce record et flirter avec la barre des 450 courses en carrière. Mais s'il n'est pas rassasié et qu'Aston Martin lui offre une monoplace capable de lutter pour le titre, rien ne dit que ce n'est pas la barre des 500 départs qu'atteindra Fernando Alonso. Dans ce classement, il devance Lewis Hamilton, qui a pris le départ de 355 courses et Kimi Räikkönen avec 349 départs. Rubens Barrichello (323) et Michael Schumacher (307) complètent le top 5. Autrement dit, pour le moment, seul Lewis Hamilton peut envisager d'être le deuxième pilote à franchir la barre des 400 départs puisqu'il a signé plusieurs saisons chez Ferrari. En revanche, pour le reste, cela semble beaucoup plus compliqué puisque Sergio Pérez, avec 280 courses en carrière, est le seul autre pilote en activité dans le top 10. Et son avenir en F1 est clairement compromis. Valtteri Bottas (14e, 245 départs), Max Verstappen (20e, 208 départs) et Carlos Sainz (22e, 205 départs) sont les autres pilotes en activité les mieux classés.

Alonso veut finir la saison en beauté

Pour fêter son 400e départ, Fernando Alonso a d'ailleurs réalisé une course très solide au Qatar décrochant une septième place qui permet à Aston Martin de récupérer des points précieux. « Un très bon dimanche pour nous, en terminant septièmes et avec six points marqués. La voiture semblait un peu plus forte qu’hier et nous avons capitalisé sur une partie de l’action qui nous attendait avec quelques abandons et pénalités, mais nous étions au bon endroit au bon moment ce soir. C’est le bon moment pour marquer des points pour l’équipe et j’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée à Abu Dhabi et terminer la saison sur une bonne note », confiait le pilote espagnol.