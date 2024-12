F1 : Ocon déjà viré, Alpine annonce son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis quelques courses pendant que Pierre Gasly réussit des exploits, Esteban Ocon ne prendra pas part à la dernière course de la saison. Alpine a effectivement officialisé la nouvelle. Le Français a donc disputé sa dernière course avec l'écurie française puisqu'il rejoindre Haas la saison prochaine. Et c'est bien Jack Doohan, actuel pilote de réserve, qui remplacera Estaban Ocon à Abu Dhabi.

Cette fin de saison ressemble à un long calvaire pour Esteban Ocon. Malgré son magnifique podium au Brésil, le pilote français vient de connaître deux courses très compliquées, notamment au Qatar. Pendant que Pierre Gasly terminait cinquième, permettant à Alpine de remonter au classement constructeur, Esteban Ocon quant à lui n'a pas vu l'arrivée d'une course pour laquelle il s'élançait de la dernière place.

TEAM STATEMENT​@jackdoohan33 will race at the #AbuDhabiGP in place of Esteban Ocon pic.twitter.com/EcdCZrZTJA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2024

Doohan va remplacer Ocon pour la dernière course

C'est la raison pour laquelle une rumeur circulait dimanche dans le paddock au Qatar. Esteban Ocon pourrait ne pas être présent à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison. Et Alpine n'a pas tardé à officialiser la nouvelle. Par le biais d'un communiqué, l'écurie française a annoncé que Jack Doohan sera dans le baquet de la seconde Alpine aux côtés de Pierre Gasly. Pilote réserve cette saison, l'Australien avait déjà été officialisé comme le remplaçant d'Esteban Ocon pour la saison prochaine. Ce sera donc l'occasion pour Jack Doohan de découvrir son Alpine et de disputer son premier Grand Prix afin de préparer la saison prochaine. « Ce changement permet de libérer Esteban pour qu'il pilote chez Haas lors des essais d'après-saison à Abu Dhabi », explique également l'écurie française dans son communiqué.

Alpine rend hommage à Ocon

Par conséquent, Esteban Ocon a disputé son dernier Grand Prix avec Alpine au Qatar. L'occasion pour le Français de définitivement tourner la page avec cette écurie et de se tourner vers son prochain défi. Ocon fera effectivement équipe avec Oliver Bearman chez Haas la saison prochaine. Alpine lui a donc rendu hommage : « L'équipe tient à remercier Esteban pour son passage au sein de l'écurie, dont il restera dans l'histoire après avoir signé la première victoire d'Alpine en Formule 1. Nous souhaitons à Esteban le meilleur pour l'avenir ».