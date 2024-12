F1 - Alpine : «Incroyable», Gasly est choqué

Jean de Teyssière

L’avant-dernier Grand Prix de la saison a tenu toutes ses promesses avec la victoire de Max Verstappen, la neuvième pour lui cette saison. Le quadruple champion du monde a terminé devant Charles Leclerc et Oscar Piastri et non loin d’eux, Pierre Gasly a terminé cinquième, pour son plus grand bonheur.

Onzième temps des qualifications samedi, Pierre Gasly ne s’attendait certainement pas à terminer si haut. Mais comme on l’a vu au Brésil, l’Alpine est capable de faire de belles choses par moment.

VICTOIRE DE VERSTAPPEN AU QATAR 🏆🇶🇦



Il devance Leclerc, Piastri et Russell 🥈🥉



PIERRE GASLY EST 5e ET ALPINE REPASSE 6e ! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/4JQhePRSRp — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 1, 2024

«Une course vraiment incroyable»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Pierre Gasly analyse sa course : « C’était une course vraiment incroyable, je suis très content, la voiture a bien marché. On a bien géré, je n’ai pas pris un très bon départ, j’ai perdu des places mais j’ai essayé de rester calme dans la voiture mais je me sentais bien, j’essayais de bien gérer les pneus et j’ai réussi à dépasser Yuki et Alonso. Je me sentais plus rapide que Magnussen et j’ai économisé les pneus pour attaquer quand il s’est arrêté. C’est très positif, on a fait des changements qui nous ont aidé par rapport au Sprint, au restart on est sixième, il se passe des choses devant. C’était chaud de garder Carlos derrière mais il a fallu défendre donc je suis très content. C’était pas simple car je devais économiser de l’essence donc il y avait pas mal de choses à gérer. Mais ce qu’on retiendra c’est la performance, on est très rapides. Ça fait quelques courses qu’on l’est, on l’a vu à Vegas en partant troisièmes, et on sait que ces points vont être importants. »

«C’était assez chaud à gérer»

« Ce qui se passe c’est que Pérez fait un tête-à-queue, j’ai failli lui rentrer dedans car il roule en arrière, donc je n’ai pas pris de risque, je suis sorti de la piste et j’ai ramassé de la poussière, poursuit-il pour expliquer les raisons de son blocage de roues. Je pensais que le grip allait être correct à la relance deux virages plus loin, j’ai bloqué les deux pneus avant et je me suis fait peur car je n’arrivais pas à arrêter la voiture, je suis allé loin hors piste. Après je suis repassé devant Sainz et j’ai réussi à y rester. Mais on avait beaucoup de vibrations et c’était assez chaud à gérer. »