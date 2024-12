Mercato - OM : Un attaquant a signé grâce au Vélodrome

Arnaud De Kanel

L'OM ne manque jamais d'arguments pour recruter. Le club phocéen peut également profiter de l'ambiance tant louée en Europe du Vélodrome pour séduire les potentielles recrues. Jouer dans l'antre marseillaise a d'ailleurs motivé Neal Maupay à signer.

Avec douze recrues, l'OM aura été l'un des clubs les plus actifs en Europe sur le marché. Suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang et à la blessure de Faris Moumbagna, le club phocéen a accueilli deux nouveaux avants-centre. Si Elye Wahi est arrivé dans la peau du numéro un, Neal Maupay lui a repris sa place.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Tu sais que tu te dois de gagner à domicile»

Arrivé en toute fin de mercato, le natif de Versailles savait que l'OM avait l'obligation de briller au Vélodrome. Mais c'est notamment pour cette pression qu'il a accepté de rejoindre le club phocéen.

«C’est aussi pour cela qu’on est venu»

« Les gens se disent qu’il y a une corrélation, qu’on ressent plus la pression. Mais de l’intérieur, ce n’est pas quelque chose que je ressent. Contre Auxerre, je pense que ce sont des erreurs individuelles. On est dans une mauvaise passe à domicile, mais on n’est pas non plus alarmé, on sait qu’on a énormément de choses à travailler et à améliorer. Quand tu viens à Marseille, tu sais que tu te dois de gagner à domicile, tu te dois de performer tous les week-end, mais c’est aussi pour cela qu’on est venu », a reconnu Neal Maupay dans le Canal Football Club, lui qui a inscrit ses deux premiers buts avec l'OM au Vélodrome.