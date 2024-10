OM - PSG : L'arbitre fait totalement craquer Aubameyang !

Thomas Bourseau

L'OM n'a pas connu la soirée escomptée ce dimanche. Pour la réception du PSG dans le cadre du tant attendu Classique, les hommes de Roberto De Zerbi ont coulé face à la tactique de Luis Enrique. Le carton rouge dont a hérité Amine Harit à la 20ème minute de jeu a mis en rogne Pierre-Emerick Aubameyang.

L'Olympique de Marseille n'a pas pu inscrire le moindre but la saison passée face au PSG en s'inclinant 4 buts à 0 au Parc des princes et 2 buts à 0 à l'Orange Vélodrome. Néanmoins, en ce début de saison de par le mercato estival et les résultats positifs sous Roberto De Zerbi, ce Classique entre l'OM et le PSG était particulièrement attendu ce dimanche soir.

Il a niq*** le match c’est une dinguerie — AUBA⚡️ (@Auba) October 27, 2024

«Rouge scandaleux»

Néanmoins, Joao Neves a cueilli à froid dès la 7ème minute de jeu en ouvrant le score. Cependant, le tournant de cette rencontre a eu lieu à la 20ème minute de jeu avec un pied haut d'Amine Harit au niveau de l'abdomen de Marquinhos. Un carton rouge direct infligé par l'arbitre du soir, M. François Letexier qui a déjà créé des débats sur la toile. L'ancien joueur de Liverpool Florent Sinama-Pongolle a fait part de son incompréhension sur X : « (Carton) rouge scandaleux ».

«Il a niq** le match, c'est une dinguerie»

Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Pierre-Emerick Aubameyang. L'homme aux 30 buts et 11 passes décisives pour l'OM la saison dernière suit toujours son ancien club quand bien même il est contractuellement lié à Al-Qadsiah. En réponse au post de Florent Sinama Pongolle sur X, Aubameyang n'a pas mâché ses mots au sujet de la décision ferme de François Letexier d'expulser Amine Harit. « Il a niq** le match, c'est une dinguerie ».