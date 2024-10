L'hommage qui fait vibrer l'OM et le PSG !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille et le PSG s'affrontent ce dimanche soir pour la victoire du premier Classique de la saison. Afin de donner de la force et de la détermination aux joueurs de Roberto De Zerbi, les supporters de l'OM ont mis sur pied un tifo XXL et historique via lequel les fans du PSG et du club phocéen se sont retrouvés.

Ce dimanche soir, le très attendu premier Classique de la saison entre l'OM et le PSG avait lieu à l'Orange Vélodrome. Avant le coup d'envoi de ce choc de la 9ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille comptait 17 points et le Paris Saint-Germain 20. Un match clé donc pour la suite de la saison dans ce haut du classement de l'élite du football français.

Le tête contre tête entre Ducrocq et Ravanelli mis en scène au Vélodrome !

Les supporters marseillais ne le savaient que bien. Un énorme tifo avait été préparé dans le virage nord de l'Orange Vélodrome. Et pour ce combat de gladiateurs entre les deux ennemis du football français, le kop a eu la belle idée de mettre en scène une ancienne confrontation entre les deux clubs remontant à 1997 avec Pierre Ducrocq et Fabrizio Ravanelli, actuel conseller sportif de l'OM.

«Combattre pour l'OM»

Lors de ce classique entre l'OM et le PSG, Pierre Ducrocq, qui défendait les couleurs du Paris Saint-Germain, avait fait un tête contre tête avec Fabrizio Ravanelli. Les supporters de l'Olympique de Marseille ont mis au goût du jour cet épisode mythique de l'histoire des Classiques avec un message clair adressé aux joueurs de Roberto De Zerbi : Combattre pour l'OM.