L'OM a enflammé le mercato, ça va couter cher au PSG !

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM s'est activé pour renforcer son effectif. En effet, Pablo Longoria a offert douze joueurs à Roberto De Zerbi, dont Mason Greenwood. Après avoir validé totalement le recrutement de l'OM, José Anigo a affirmé que son ancien club était capable de faire tomber le PSG au Vélodrome ce dimanche soir.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Jean-Louis Gasset a laissé sa place sur le banc de l'OM. Pour remplacer le coach de 70 ans, le club phocéen a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Afin que l'Italien puisse remplir ses objectifs avec l'OM, Pablo Longoria l'a régalé sur le mercato.

Le PSG est moins flamboyant ?

L'été dernier, Pablo Longoria n'a pas chômé. En effet, le président de l'OM a offert douze joueurs au total à Roberto De Zerbi, dont Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Elye Wahi. Grâce à ce recrutement XXL, le club olympien est capable de battre le PSG ce dimanche au soir au Vélodrome. Du moins, c'est ce que pense José Anigo.

«L’OM peut faire basculer ce match»

« Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Je trouve que Paris a toujours une bonne équipe, mais elle est moins flamboyante que par le passé. Ces 3-4 dernières années, on sentait vraiment sa supériorité. En plus cette année, à Marseille, les gens ont bien travaillé. Il y a un bon coach (Roberto De Zerbi), une bonne équipe, assez équilibrée. Dans un stade qui va être explosif, je crois, je pense et je souhaite – là c’est le Marseillais qui parle – que l’OM gagne. Je n’ai pas vu tous les matchs mais il y a un très bon coach, des bons joueurs. Quand vous jouez dans un Vélodrome qui est plein à craquer, vous avez des joueurs qui montent le curseur. J’ai de l’espoir effectivement. Je pense que l’OM peut faire basculer ce match. Ils ont les moyens techniques, des joueurs de talent. Cette équipe a été bien bâtie », a déclaré José Anigo, ancien joueur et entraineur de l'OM, lors d'un entretien accordé à l'émission Stephen Brunch ce dimanche sur les ondes de RMC.