Rabiot : Son transfert à l’OM l’a choqué

Malgré son passé de joueur du PSG, Adrien Rabiot a été accueilli chaleureusement par les supporters de l’OM, qui étaient plusieurs centaines à l’attendre à son arrivée à l’aéroport. Ce à quoi il ne s’attendait pas, ce qu’a confirmé Titi le boss, supporter marseillais connu pour poser avec chaque nouvelle recrue lorsqu’elles débarquent à Marseille.

Arrivé mi-septembre, Adrien Rabiot semble avoir déjà trouvé ses marques à l’OM. Comme indiqué par RMC Sport, le milieu de terrain âgé de 29 ans entretient une relation forte avec Roberto De Zerbi et fait l'unanimité au sein du vestiaire, où on le décrit comme quelqu’un d’agréable, « très posé en dehors du terrain et hyper professionnel dans son quotidien. »

Rabiot bluffé par son accueil à l’OM

Adrien Rabiot a également conquis les supporters de l’OM. Ils étaient plusieurs centaines pour l'accueillir chaleureusement à son arrivée à Marseille, avec aux premières loges Titi le boss, supporter connu pour prendre une photo avec les nouvelles recrues dès qu’elles sortent de l’aéroport.

« C’est celui que j’ai senti le plus heureux d’être là »

Adrien Rabiot confie en privé avoir été agréablement surpris par cet accueil. « Je l’avais senti dès son arrivée à Marignane », a déclaré Titi le boss à RMC Sport. « De toutes les recrues de l’été, c’est celui que j’ai senti le plus heureux d’être là. Il avait un grand sourire. Il ne s’attendait pas à autant de monde, autant de bruit, autant de chants. »