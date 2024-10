Haaland : Le transfert raté que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland aurait pu arborer la tunique du FC Barcelone ou du Real Madrid. Toutefois, sa décision finale s'était portée sur Manchester City, ancien club de son père Alf-Inge. Un autre club s'était invité à la fête dans la course à la signature d'Haaland : le Napoli.

Erling Braut Haaland a été l'une des grandes attractions du mercato estival de 2021. Le Real Madrid ou encore le FC Barcelone se seraient tous deux entretenus avec l'entourage du serial buteur qui appartenait encore à l'époque au Borussia Dortmund, sans succès.

Haaland a choisi Manchester City plutôt que le Barça ou le Real Madrid

Finalement, Erling Braut Haaland passa l'été dans la Ruhr et effectua même une ultime saison au BvB avant... d'à la fois snober le Real Madrid et le FC Barcelone. En effet, Manchester City s'entendait avec les dirigeants du Borussia Dortmund pour une indemnité de transfert de 60M€ à laquelle se sont ajoutées des clauses et primes pour ses représentants notamment.

«Oui, nous avons atteint le Norvégien»

Cependant, le FC Barcelone et le Real Madrid ne sont pas les uniques clubs à avoir essuyé un échec dans le feuilleton Haaland comme l'atteste le témoignage de Leonardo Mantovani, responsable du recrutement de Naples, pour Radio Napoli Centrale. « Oui, nous avons atteint le Norvégien, comme l’a dit le président. C’est une opération que d’autres clubs ont fermée et avec d’autres personnalités, mais nous avons toujours été conscients de tous les joueurs idéaux pour nous ».