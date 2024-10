Mercato - OM : Les confidences de Luis Enrique sur la signature de Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l’OM accueille le PSG. Un choc lors duquel les regards seront braqués sur un joueur en particulier : Adrien Rabiot. Formé à Paris, l’international français a été vivement critiqué suite à sa signature au sein du club phocéen. Déjà passé par là quand il est passé du Real Madrid au FC Barcelone, Luis Enrique a réagi à cette affaire Rabiot.

Libre suite à son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a fait un choix pour le moins inattendu pour poursuivre sa carrière. En effet, celui qui a été formé au PSG a rejoint le grand rival en s’engageant pour deux saisons avec l’OM. Rabiot s’est alors retrouvé dans le collimateur des fans parisiens, qui l’ont vivement critiqué.

« Le football est fait de passion »

En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a réagi à ces vives réactions à l’égard d’Adrien Rabiot suite à sa signature à l’OM. L’entraîneur du PSG a alors expliqué : « Je n’ai rien à dire si ce n’est que le football est fait de passion. Le football est une histoire de sentiment, de joie, de tristesse. Tout cela rentre dans un contexte et bien sûr on comprend que ce soit une réaction logique, mais je crois que vous connaissez mieux que moi ce dossier car vous connaissez le joueur ».

« Chacun fait ce qu’il veut avec sa vie »

« Si je vais plus loin, chacun fait ce qu’il veut avec sa vie, il ne manquerait plus que ça qu’on juge. Mais quand on est une personnalité publique, on sait qu’on est sujet à ces avis sur nous », a ensuite conclu Luis Enrique.