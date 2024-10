PSG - Real Madrid : Haaland a choisi son prochain club !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à Manchester City lors de l’été 2022 en provenance du Borussia Dortmund, Erling Haaland est régulièrement annoncé sur le départ et des clubs comme le Real Madrid et le PSG seraient sur les rangs afin de le recruter. Mais en réalité, l’international norvégien n’aurait pas du tout l’intention de quitter les Cityzens et pourrait même prolonger son contrat.

Attaquant vedette de Manchester City depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund il y a un peu plus de deux ans, l’avenir d’Erling Haaland suscite beaucoup de questions. Le PSG suivrait de près sa situation, tout comme le Real Madrid ou bien le FC Barcelone.

« Je suis à l’endroit parfait »

En mai dernier, Erling Haaland avait déclaré être à « l’endroit parfait car je suis jeune et j’ai Pep, qui s’occupe de moi. Je vais bien et j’en profite, je suis heureux. Évidemment, je suis encore en développement. Je suis toujours le même joueur mais je suis une meilleure version de moi-même. » L’attaquant âgé de 24 ans semble plutôt vouloir s’inscrire dans la durée avec Manchester City.

Haaland veut rester à Manchester City

D’après les informations de Marca, Erling Haaland n’a jamais demandé à quitter le club anglais, bien au contraire. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, une prolongation serait même en discussion avec Manchester City, où l’international norvégien (37 sélections) se verrait donc rester.