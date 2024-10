Fiasco au Real Madrid, l'entraineur accuse Mbappé

Amadou Diawara

Transféré librement et gratuitement vers le Real Madrid le 1er juillet, Kylian Mbappé a disputé son tout premier Clasico ce samedi soir au Santiago Bernabeu. Alors que le club merengue s'est incliné 4-0 face au FC Barcelone, Carlo Ancelotti a pointé du doigt les occasions manquées par son nouveau numéro 9.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, après de longues années d'attente.

Mbappé s'est planté contre le Barça

Pensionnaire du Real Madrid depuis moins de quatre mois, Kylian Mbappé a joué son tout premier Clasico ce samedi soir au Santiago Bernabeu. Toutefois, le club merengue a pris une gifle face au FC Barcelone, ayant perdu 4-0. Présent en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti est revenu sur les occasions manquées par Kylian Mbappé.

«Il aurait dû être plus précis»

« Êtes-vous inquiet au sujet de Mbappé, et que s’est-il passé à 0-4 avec le banc du Barça, on vous a vu énervé ? On savait qu'ils utilisaient la ligne haute et nous n’en avons pas assez profité. Il a eu des occasions et parfois il a été hors-jeu. Mais il a eu trois ou quatre occasions où il aurait dû être plus précis. Il s'est passé quelque chose avec l'assistant, pas avec Flick. Il n'a pas été un gentleman. Regrettez-vous votre approche ? Je ne regrette rien. Nous avons eu des occasions. Un hors-jeu de justesse sur le but de Mbappé... L'idée était de presser davantage et nous l'avons fait pendant 60 minutes. C'est un moment difficile, comme toujours quand on perd. Et encore plus quand ça arrive après autant de matchs sans défaite », a déclaré Carlo Ancelotti, l'entraineur du Real Madrid. Reste à savoir si Kylian Mbappé saura relever la tête.