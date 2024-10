PSG - Mercato : L'OM a recruté son Ousmane Dembélé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est attaché les services de Mason Greenwood, et ce, grâce à son offre d'environ 30M€, formulée à Manchester United. Le nouveau numéro 10 marseillais a beaucoup de similitudes avec Ousmane Dembélé, pensionnaire du PSG. En effet, les deux ailiers droit ont l'art du dribble et sont tous les deux ambidextres.

Orphelin de Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), l'OM s'est offert sa nouvelle star lors du dernier mercato estival. Alors que l'international gabonais a signé à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, Pablo Longoria a déboursé environ 30M€ pour recruter Mason Greenwood, arrivé en provenance de Manchester United.

Real Madrid : «Ridiculisé», Mbappé se fait humilier en Espagne https://t.co/5gLkS5SD4P pic.twitter.com/n8iabB53ZP — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Dembélé et Greenwood jouent à droite

En bouclant la signature de Mason Greenwood, l'OM a déniché son Ousmane Dembélé. En effet, les deux attaquants ont de nombreux points communs. D'abord, ils portent tous les deux le numéro 10 : Mason Greenwood à l'OM et Ousmane Dembélé au PSG. Ensuite, ils évoluent tous les deux sur l'aile droite. Enfin, Mason Greenwood et Ousmane Dembélé sont ambidextres et maitrisent l'art du dribble. Statistiquement, ils sont également proches.

Dembélé et Greenwood sont ambidextres

Comme l'a souligné Le Parisien, Ousmane Dembélé est impliqué sur huit buts du PSG cette saison (4 buts et 4 passes décisives), tandis que Mason Greenwood a aidé l'OM sur sept réalisations (6 buts et 1 offrande). Reste à savoir qui sera le plus fort lors du Classique de ce dimanche soir. L'OM recevant le PSG au Vélodrome.