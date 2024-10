PSG : Luis Enrique prépare une énorme surprise contre l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours aussi imprévisible, Luis Enrique dissimule très bien ses compositions d'équipe. Et encore une fois, il pourrait surprendre puisque l'idée d'aligner à court terme un 4-4-2 à plat n'est pas à exclure afin de résoudre le problème au milieu de terrain où derrière Joao Neves et Warren Zaïre-Emery personne n'a brillé cette saison.

Depuis le début de la saison, les compositions d'équipe du PSG sont particulièrement commentées. Et alors que l'utilisation d'un faux neuf fait grandement parler, au milieu de terrain, les questions sont également nombreuses. Joao Neves et Warren Zaïre-Emery s'imposent comme les deux titulaires dans l'entrejeu, mais Vitinha et Fabian Ruiz sont plus en difficulté.

Vers un 4-4-2 à plat ?

Par conséquent, selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique étudierait la possibilité d'utiliser un 4-4-2 à plat face au manque de solutions au milieu de terrain. Une tactique déjà utilisée la saison dernière mais qui n'avait pas réellement convaincue, notamment lors du déplacement à Newcastle. Mais cela ne refroidirait pas l'entraîneur du PSG.

«J'ai cinq joueurs de très haut niveau»

D'ailleurs, samedi en conférence de presse, Luis Enrique reconnaissait que « ce sera une norme constante, je changerai les joueurs en fonction de ce que je considère comme le mieux pour l'équipe sur le long terme ». L'entraîneur du PSG a également expliqué qu'il avait « cinq joueurs de très haut niveau », en incluant Senny Mayulu dans cette liste. Autrement dit, il ne considère plus Marco Asensio et Lee Kang-In comme des milieux de terrain, ce qui renforce l'idée d'un passage prochain à un 4-4-2.