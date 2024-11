Transferts : En direct, il interpelle le boss du PSG pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2013, le PSG déboursait près de 31M€ pour recruter Marquinhos, qui était alors à l’AS Rome. 11 ans plus tard, le défenseur central brésilien est toujours à Paris, étant devenu le boss du club de la capitale. Sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos n’entend d’ailleurs pas quitter le PSG de sitôt et ce jeudi, au micro, il a directement interpellé Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne son avenir.

Arrivé très jeune au PSG, Marquinhos y a grandi en tant qu’homme et comme joueur. Aujourd’hui, le Brésilien est le patron du club de la capitale, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2028. C’est en mai 2023 que le défenseur central, âgé de 30 ans, avait paraphé sa prolongation. Essentiel au PSG, Marquinhos n’est clairement pas en instance de départ. N’ayant pas en tête de faire ses valises, le Parisien pense davantage à finir sa carrière avec le maillot parisien sur les épaules. Une envie clairement exprimée ce jeudi face à Nasser Al-Khelaïfi.

« J’espère, président, rester encore 10 ans »

Ce jeudi, l’émission Rothen s’enflamme était au Campus PSG pour l’inauguration de celui-ci. A cette occasion, Jérôme Rothen a notamment reçu au micro de RMC Marquinhos, mais aussi Nasser Al-Khelaïfi. Et c’est à cette occasion que le défenseur central du PSG a fait passer un message clair à son président concernant son avenir et son envie de rester encore de longues années à Paris : « Je suis là, ça fait 11 ans. J’espère, président, rester encore 10 ans. Ça me va ».

« C’est pour moi l’un des meilleurs défenseurs au monde »

En réponse à Marquinhos, Nasser Al-Khelaïfi a dit tout le bien qu’il pensait du capitaine du PSG. « Il est le capitaine de l’équipe, il est très important. Pas seulement sur le terrain, mais aussi pour le vestiaire. C’est pour moi l’un des meilleurs défenseurs au monde. C’est le joueur le plus capé avec le club. Quand il est arrivé ici, je me rappelle qu’on était dans le bus, Leonardo m’a appelé pour me dire qu’on avait un problème avec Marquinhos, qu’il avait un petit virus. Il m’a demandé ce qu’on devait faire, j’ai dit de le signer. Je croyais en lui », a confié Al-Khelaïfi.