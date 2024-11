Mercato : Les deux prochains transferts de l'OM sont connus ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM se prépare à effectuer quelques retouches à son effectif. Dans cette optique, Amir Murillo pourrait être poussé au départ, notamment pour libérer une place d'extracommunautaire. Et son remplaçant serait même déjà identifié, à savoir Kiliann Sildillia. Le mois de janvier pourrait donc de nouveau être actif.

Après avoir dynamité le mercato estival en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs, l'OM pourrait encore se renforcer durant le mois de janvier. Bien que le mercato d'hiver sera forcément moins animé, plusieurs retouches sont attendues, et un premier départ serait d'ailleurs déjà étudié.

Murillo sur le départ ?

En effet, selon les informations de La Provence, le départ d'Amir Murillo, déjà évoqué l'été dernier, serait toujours d'actualité. Et pour cause, le latéral droit semble désormais derrière Pol Lirola dans la hiérarchie à ce poste. Et surtout, le départ d'Amir Murillo permettrait de libérer une place d'extracommunautaire. Une donnée importante puisque le quota a été atteint avec Jonathan Rowe, Mason Greenwood, Luis Henrique et donc Amir Murillo.

Sildillia pour le remplaçant à l'OM ?

Par conséquent, l'OM devra se mettre en quête d'un nouveau latéral droit pour compenser le départ d'Amir Murillo. Dans cette optique, la piste menant à Kiliann Sildillia pourrait revenir sur le devant de la scène. La Provence rappelle effectivement que Pablo Longoria apprécie grandement son profil.