OM : Greenwood le souffrir, il l’adore !

Arrivé en provenance de Manchester United pour environ 26M€, hors bonus, Mason Greenwood a grandement fait parler, notamment à cause des accusations de viol dont il a fait l'objet. Cependant, cela n'a pas empêché l'ailier anglais de rapidement se faire des amis au sein du vestiaire de l'OM, à l'image de Jeffrey De Lange. Et pourtant, le portier souffre des frappes de Greenwood à l'entraînement.

Le transfert de Mason Greenwood à l'OM l'été dernier n'a pas manqué de faire polémique. Et pour cause, l'ailier anglais a fait scandale en Angleterre suite aux accusations dont il a fait l'objet de la part de sa compagne. Accusé de viol et de violences, l'ailier anglais aurait donc pu connaître de soucis d'intégration, mais tout s'est finalement bien passé.

Greenwood a déjà plusieurs amis dans le vestiaire

En effet, selon les informations de RMC Sport, Mason Greenwood est ravi d'aller à l'entraînement pour retrouver ses coéquipiers, donc certains sont devenus ses amis à l'image de son compatriote Jonathan Rowe ou des Canadiens Derek Cornelius et Ismaël Koné. Il a également tissé un lien avec le jeune Darryl Bakola.

Jeffrey De Lange souffre à l'entraînement face à Greenwood

Enfin, un autre joueur s'entend très bien avec Mason Greenwood, à savoir Jeffrey De Lange. Le deuxième gardien de l'OM n'est d'ailleurs pas rancunier comme le souligne RMC Sport puisqu'il souffre souvent des frappes de l'Anglais lors des séances d'entraînement. Mais cela n'a pas empêché les deux joueurs ont sympathisé ces dernières semaines.