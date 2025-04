PSG - Luis Enrique : L'annonce historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du FC Nantes (1-1). Un résultat sans conséquence sur le plan sportif, puisque le titre est déjà acté pour les Parisiens. Mais le club de la capitale en a profité pour pour battre un record impressionnant devenant la première équipe à enchaîner 39 matches sans défaite à l'extérieur en championnat. Luis Enrique n'a pas caché sa fierté.

Malgré le nul sur le pelouse du FC Nantes (1-1), le PSG a battu un record impressionnant. En effet, le club de la capitale vient d'enchaîner un 39e match de suite sans défaite à l'extérieur en championnat. Jusque-là, c'est le grand AC Milan de Fabio Capello qui détenait ce record qui datait donc de 1993. Après le match, Luis Enrique a donc salué cette performance.

Luis Enrique impressionné par le record du PSG

« C’est important de parler de ce record, des joueurs de l’époque. On égale le Milan. On parle du record de l’invincibilité de l’extérieur. Capello et Sacch, ça a duré 3 saisons. Ce n’était pas un objectif au départ mais cela montre que le club s’améliore. Un but, c’est une grande erreur mais le football est fait d’erreur », a-t-il constaté au micro de DAZN avant d'en rajouter une couche quelques minutes après en conférence de presse.

«C’est important de parler de ce record, des joueurs de l’époque»

« Aujourd’hui est un jour spécial où nous battons un beau record que peu d’équipes peuvent atteindre. Le record d’un Milan exceptionnel que nous avons amélioré. Et je félicite monsieur Galtier et son staff qui ont commencé cette série. Et je félicite aussi l’équipe et les joueurs pour avoir atteint cet objectif en tout point impressionnant mais que nous ne recherchions pas forcément: 39 matchs de suite sans défaite à l’extérieur. Il faut de la chance pour réussir cela. Ça aurait été encore mieux de fêter cela avec une victoire », ajoute Luis Enrique.