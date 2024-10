Choqué, le Real Madrid balance sur Mbappé !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid est complètement passé à côté du premier Clasico de la saison. Le FC Barcelone s’est lourdement imposé sur la pelouse du Santiago Bernabéu (0-4), et Kylian Mbappé est totalement passé au travers de la rencontre. Les Merengue se disent d’ailleurs totalement abasourdis par la qualité de la star de 25 ans.

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. Mais il est peu à peu en train de virer au cauchemar. L’international français peine encore à prendre ses marques dans le vestiaire de Carlo Ancelotti. Il est d’ailleurs totalement passé au travers de son premier Clasico. Résultat, le Real Madrid s’est lourdement incliné face au FC Barcelone (0-4).

Le Real Madrid est choqué par le niveau de Mbappé

Et au Real Madrid, on commence à faire un constat plutôt accablant sur Kylian Mbappé. Comme le rapporte AS, les Merengue affirmeraient que le champion du monde 2018 n’est plus le même joueur qu’autrefois. La Casa Blanca serait même totalement abasourdie par les difficultés de l’ancien du PSG, qui semblait totalement déconnecté de ses partenaires ce samedi soir.

Mbappé doit vite rebondir

Kylian Mbappé va donc devoir vite redresser la barre. Malgré ses 8 buts en 14 matchs, le natif de Bondy vit des premiers mois plutôt mitigés au Real Madrid. Et le pensionnaire de la Liga commencerait à s’inquiéter concernant son adaptation. Affaire à suivre...